У Росії почалися протести проти путінської мобілізації: є затримані

На тлі оголошення часткової мобілізації у Росії розпочалися акції протесту в деяких регіонах країни. Зараз відомо про затримання 66 протестувальників у Томську, Іркутську, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Красноярську та Улан-Уде.

Про це повідомляють у російських ЗМІ.

У багатьох містах РФ проходять акції проти часткової мобілізації, однак кількість мітингувальників значно менше за кількість силовиків на місцях збору. Чисельників протестувальників у 140-мільйонній країні вимірюється лише десятками осіб. Місця, де мають проходити акції протесту, силовики одразу беруть в оточення.

Станом на зараз повідомляють про 66 затриманих у різних містах, а також про двох затриманих росіян, які вийшли з одиночними пікетами в Москві. В Улан-Уде мітинг уже закінчився, а в Липецьку, Орлі, Новосибірську, Красноярську, Барнаулі та Санкт-Петербурзі продовжуються.

Улан-Уде

На акцію протесту проти мобілізації вийшло лише декілька людей з плакатами, яких поліція просила розійтися.

Томськ

У цьому місті поліцейські затримали щонайменше 10-15 росіян. Деякі з них були з так званими "антивоєнними плакатами" з текстами "Обійми мене, якщо тобі теж страшно" або "Світу мир".

Новосибірськ

Російські медіа повідомляють, що на акцію протесту вийшли близько 100 осіб. Деякі були з плакатами. Зараз поліція просить їх розійтися, а чотирьох людей посадили в автозаки. Один із силовиків напав зі спини на жінку, намагаючись заштовхати її в автозак.

Перм

Декілька силовиків затримали жінку, яка "виступила проти війни", а також підлітка, який намагався продемонструвати плакат.

Барнаул

У місті з населенням 650 тисяч людей на акцію протесту вийшли кількадесят росіян, інформує Апостроф .

Також акції протесту планують провести в таких містах: