У Росії почалися протести проти путінської мобілізації: є затримані
На тлі оголошення часткової мобілізації у Росії розпочалися акції протесту в деяких регіонах країни. Зараз відомо про затримання 66 протестувальників у Томську, Іркутську, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Красноярську та Улан-Уде.
Про це повідомляють у російських ЗМІ.
У багатьох містах РФ проходять акції проти часткової мобілізації, однак кількість мітингувальників значно менше за кількість силовиків на місцях збору. Чисельників протестувальників у 140-мільйонній країні вимірюється лише десятками осіб. Місця, де мають проходити акції протесту, силовики одразу беруть в оточення.
Станом на зараз повідомляють про 66 затриманих у різних містах, а також про двох затриманих росіян, які вийшли з одиночними пікетами в Москві. В Улан-Уде мітинг уже закінчився, а в Липецьку, Орлі, Новосибірську, Красноярську, Барнаулі та Санкт-Петербурзі продовжуються.
Улан-Уде
На акцію протесту проти мобілізації вийшло лише декілька людей з плакатами, яких поліція просила розійтися.
Томськ
У цьому місті поліцейські затримали щонайменше 10-15 росіян. Деякі з них були з так званими "антивоєнними плакатами" з текстами "Обійми мене, якщо тобі теж страшно" або "Світу мир".
Новосибірськ
Російські медіа повідомляють, що на акцію протесту вийшли близько 100 осіб. Деякі були з плакатами. Зараз поліція просить їх розійтися, а чотирьох людей посадили в автозаки. Один із силовиків напав зі спини на жінку, намагаючись заштовхати її в автозак.
Перм
Декілька силовиків затримали жінку, яка "виступила проти війни", а також підлітка, який намагався продемонструвати плакат.
Барнаул
У місті з населенням 650 тисяч людей на акцію протесту вийшли кількадесят росіян, інформує
Також акції протесту планують провести в таких містах:
- Благовіщенськ: площа Перемоги
- Владивосток: площа Борців Революції
- Іркутськ: площа біля стадіону «Праця»
- Кемерово: площа Рад
- Курган: площа Леніна
- Новосибірськ: Наримський сквер
- Новокузнецьк: Центральна площа
- Комсомольськ-на-Амурі: площа Юності
- Красноярськ: площа Революції
- Омськ: Соборна площа — хода набережною
- Петропавловськ-Камчатський: Театральна площа
- Сургут: площа Рад
- Томськ: Ново-Соборна площа
- Улан-Уде: площа Театру опери та балету
- Хабаровськ: площа Леніна
- Єкатеринбург: площа Праці
- Магадан: сквер у мерії
- Магнітогорськ: площа біля Курантів
- Перм: Еспланада, навпроти Заксобрання
- Тюмень: Центральна площа
- Челябінськ: площа Ярославського біля пам'ятника Глінки
- Чита: площа Революції
- Якутськ: площа Орджонікідзе