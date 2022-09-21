У Росії почалися протести проти путінської мобілізації: є затримані

На тлі оголошення часткової мобілізації у Росії розпочалися акції протесту в деяких регіонах країни. Зараз відомо про затримання 66 протестувальників у Томську, Іркутську, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Красноярську та Улан-Уде.

Про це повідомляють у російських ЗМІ.

У багатьох містах РФ проходять акції проти часткової мобілізації, однак кількість мітингувальників значно менше за кількість силовиків на місцях збору. Чисельників протестувальників у 140-мільйонній країні вимірюється лише десятками осіб. Місця, де мають проходити акції протесту, силовики одразу беруть в оточення.

Станом на зараз повідомляють про 66 затриманих у різних містах, а також про двох затриманих росіян, які вийшли з одиночними пікетами в Москві. В Улан-Уде мітинг уже закінчився, а в Липецьку, Орлі, Новосибірську, Красноярську, Барнаулі та Санкт-Петербурзі продовжуються.

Улан-Уде

На акцію протесту проти мобілізації вийшло лише декілька людей з плакатами, яких поліція просила розійтися.

Томськ

У цьому місті поліцейські затримали щонайменше 10-15 росіян. Деякі з них були з так званими "антивоєнними плакатами" з текстами "Обійми мене, якщо тобі теж страшно" або "Світу мир".

Новосибірськ

Російські медіа повідомляють, що на акцію протесту вийшли близько 100 осіб. Деякі були з плакатами. Зараз поліція просить їх розійтися, а чотирьох людей посадили в автозаки. Один із силовиків напав зі спини на жінку, намагаючись заштовхати її в автозак.

Перм

Декілька силовиків затримали жінку, яка "виступила проти війни", а також підлітка, який намагався продемонструвати плакат.

Барнаул

У місті з населенням 650 тисяч людей на акцію протесту вийшли кількадесят росіян, інформує Апостроф.

Також акції протесту планують провести в таких містах:

  • Благовіщенськ: площа Перемоги
  • Владивосток: площа Борців Революції
  • Іркутськ: площа біля стадіону «Праця»
  • Кемерово: площа Рад
  • Курган: площа Леніна
  • Новосибірськ: Наримський сквер
  • Новокузнецьк: Центральна площа
  • Комсомольськ-на-Амурі: площа Юності
  • Красноярськ: площа Революції
  • Омськ: Соборна площа — хода набережною
  • Петропавловськ-Камчатський: Театральна площа
  • Сургут: площа Рад
  • Томськ: Ново-Соборна площа
  • Улан-Уде: площа Театру опери та балету
  • Хабаровськ: площа Леніна
  • Єкатеринбург: площа Праці
  • Магадан: сквер у мерії
  • Магнітогорськ: площа біля Курантів
  • Перм: Еспланада, навпроти Заксобрання
  • Тюмень: Центральна площа
  • Челябінськ: площа Ярославського біля пам'ятника Глінки
  • Чита: площа Революції
  • Якутськ: площа Орджонікідзе

Ліза Бровко, Апостроф





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