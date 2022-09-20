Як у Лондоні поховали королеву Єлизавету ІІ: історичні фото

У мережі з'явилися фото похорону королеви Великобританії Єлизавети II - понад 2000 людей з усього світу зібралися у Вестмінстерському абатстві, щоб вшанувати пам'ять глави престолу, що померла 8 вересня.

Фото опублікувала у Twitter прес-служба Королівської сім'ї.

У панахиді взяли участь світові лідери та високопосадовці, серед яких – перша леді України Олена Зеленська. Державні похорони стали найбільшими зборами глав держав і членів королівської родини у Великій Британії за останні десятиліття.


Євген Устименко, Апостроф





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