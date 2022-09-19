WP: Армія України створює проблеми для Путіна на території Росії

Після успішного українського наступу в Харківській області кривава війна, яку розв’язав Владімір Путін, перемістилася просто на поріг Росії. Артилерійські удари знищують військові цілі на російській території. А чиновники в прикордонних містах поспіхом намагаються евакуювати жителів.

Про це пише Washington Post , нагадуючи, що в суботу Білгородська область знову відчула на собі подих війни. Тут загинула одна людина, а ще двоє були поранені. В минулу п’ятницю Україна завдала удар по базі Третьої мотострілецької бригади поблизу містечка Валуйки, розташованого за 14 кілометрів від українського кордону. Російські чиновники не визнають, що удар був завданий по військовій цілі. Однак, вони стверджують, що під час обстрілу загинув один місцевий житель, а ще місцева електромережа була пошкоджена. Тож на певний час люди в регіоні сиділи без електроенергії.