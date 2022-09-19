WP: Армія України створює проблеми для Путіна на території Росії
Хоча Київ сумлінно дотримується вимоги не використовувати американську зброю для ударів по цілях на російському боці від кордону, інформує
Після успішного українського наступу в Харківській області кривава війна, яку розв’язав Владімір Путін, перемістилася просто на поріг Росії. Артилерійські удари знищують військові цілі на російській території. А чиновники в прикордонних містах поспіхом намагаються евакуювати жителів.
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Росія звинувачує в атаках Україну. Але Київ не бере на себе відповідальність за знищення цілей на російській території. Український уряд запевнив США, що передана американська зброя не буде використовуватися для ударів по цілях на російському боці від кордону. Але армія України тепер настільки близько до кордону, що їй вистачить власної не такої «просунутої» зброї, щоб знищувати російські цілі.