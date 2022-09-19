Боротьба за "своїх людей" на посаді керівника української ГТС завершилася у гірших традиціях

Керівник "Оператора газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон заявляє, що перебуваючи у відрядженні заднім числом дізнався про своє звільнення, яке відбулося у минулу п'ятницю. Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

"Перебуваючи у відрядженні несподівано дізнався, що МГУ (єдиний власник 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" - ред.), мене звільнило у минулу п’ятницю. 4 голоси проти 1. Поки не зрозумів з яких причин. Не знаю, що це? Диверсія - паралізувати роботу стратегічної компанії під час війни", - зазначив він.