Боротьба за "своїх людей" на посаді керівника української ГТС завершилася у гірших традиціях

Керівник ОГТСУ, перебуваючи у відрядженні, дізнався заднім числом, що його звільнено, навіть без попередження, причому в обхід законної процедури, інформує ZN.ua.

Боротьба за
© Сергій Макогон / Facebook

Керівник "Оператора газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон заявляє, що перебуваючи у відрядженні заднім числом дізнався про своє звільнення, яке відбулося у минулу п'ятницю. Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

"Перебуваючи у відрядженні несподівано дізнався, що МГУ (єдиний власник 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" - ред.), мене звільнило у минулу п’ятницю. 4 голоси проти 1. Поки не зрозумів з яких причин. Не знаю, що це? Диверсія - паралізувати роботу стратегічної компанії під час війни", - зазначив він.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Amnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертвиAmnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертви
Росія надовго покине лігу світового рівня — ЛінкявічюсРосія надовго покине лігу світового рівня — Лінкявічюс
Голова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгуГолова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгу
Блок рекламы


Похожие новости
Суддю КГС з російським паспортом залишили при посаді, але без доступу до держтаємниціСуддю КГС з російським паспортом залишили при посаді, але без доступу до держтаємниці
Контрнаступ української армії застав окупантів в Балаклії зненацька: фото звільненого містаКонтрнаступ української армії застав окупантів в Балаклії зненацька: фото звільненого міста
30 ударів за добу: Генштаб відзвітував про роботу української авіації30 ударів за добу: Генштаб відзвітував про роботу української авіації
В окупованій Михайлівці знайшли мертвим «керівника поліції»В окупованій Михайлівці знайшли мертвим «керівника поліції»
В Держдепі назвали неприпустимим відімкнення Запорізької АЕС від української енергомережіВ Держдепі назвали неприпустимим відімкнення Запорізької АЕС від української енергомережі
Росіяни вдарили ракетами по Вознесеньську,поблизу Південноукраїнської АЕСРосіяни вдарили ракетами по Вознесеньську,поблизу Південноукраїнської АЕС
РФ хоче знищити військовим шляхом Україну, Молдову, Грузію та Казахстан – радник керівника ОПРФ хоче знищити військовим шляхом Україну, Молдову, Грузію та Казахстан – радник керівника ОП
«У найкращих традиціях 30-х років СРСР»: Окупанти на Херсонщині провели низку обшуків та затримань«У найкращих традиціях 30-х років СРСР»: Окупанти на Херсонщині провели низку обшуків та затримань
Інстаграм-блогерка протрималася на посаді заступника міністра Мінсоцполітики лише шість тижнів, але встигла непогано заробитиІнстаграм-блогерка протрималася на посаді заступника міністра Мінсоцполітики лише шість тижнів, але встигла непогано заробити
Ексзаступника керівника ГУР підозрюють у роботі на російські спецслужбиЕксзаступника керівника ГУР підозрюють у роботі на російські спецслужби
Последние новости
Подгружаем последние новости