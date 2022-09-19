Росіяни готують «жест доброї волі»: ISW спрогнозували, коли ЗСУ зможуть звільнити Херсон

Російські військові бояться повторити на правобережній Херсонщині такий самий безладний відступ, як був у Харківській області, і готують шляхи відходу. Українським силам імовірно вдасться звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра у найближчі тижні. Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 18 вересня.

«Російські війська, ймовірно, намагаються здійснити більш цілеспрямоване та контрольоване відведення в західній частині Херсонської області, щоб уникнути хаотичної втечі, яка характеризувала крах російських оборонних позицій у Харківській області на початку цього місяця», – сказано у звіті ISW.