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2022-09-19
Росіяни готують «жест доброї волі»: ISW спрогнозували, коли ЗСУ зможуть звільнити Херсон
Розгром у Харківській області став прикладом того, як відступати не варто, інформує
© OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images
Російські військові бояться повторити на правобережній Херсонщині такий самий безладний відступ, як був у Харківській області, і готують шляхи відходу. Українським силам імовірно вдасться звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра у найближчі тижні. Про це сказано у
«Російські війська, ймовірно, намагаються здійснити більш цілеспрямоване та контрольоване відведення в західній частині Херсонської області, щоб уникнути хаотичної втечі, яка характеризувала крах російських оборонних позицій у Харківській області на початку цього місяця», – сказано у звіті ISW.
Юлія Лавришин, ZN.ua