Олена Зеленська вшанувала королеву Єлизавету II та зустрілась із Кейт Міддлтон

Перша леді Олена Зеленська, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та посол України Вадим Пристайко прибули до Вестмінстерського палацу, аби вшанувати королеву Єлизавету II.

Про візит повідомило видання Royal Central, опублікувавши відео, на якому Денис Шмигаль з дружиною Інною, Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною віддають шану королеві. Олена Зеленська та Інна Шмигаль були дуже сумними, дивлячись на труну.