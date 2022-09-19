Олена Зеленська вшанувала королеву Єлизавету II та зустрілась із Кейт Міддлтон

Разом із першою леді до Вестмінстерського палацу прибули прем’єр-міністр Денис Шмигаль та посол України Вадим Пристайко, інформує ZN.ua.

Олена Зеленська вшанувала королеву Єлизавету II та зустрілась із Кейт Міддлтон
Вадим Пристайко, Інна Шмигаль, Олена Зеленська та Денис Шмигаль віддають шану королеві Єлизаветі II/Скріншот з відео

Перша леді Олена Зеленська, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та посол України Вадим Пристайко прибули до Вестмінстерського палацу, аби вшанувати королеву Єлизавету II.

Про візит повідомило видання Royal Central, опублікувавши відео, на якому Денис Шмигаль з дружиною Інною, Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною віддають шану королеві. Олена Зеленська та Інна Шмигаль були дуже сумними, дивлячись на труну.

The First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, is in tears as she visits Westminster Hall where The Queen is Lying-in-State. pic.twitter.com/aSd15OLYsc

— Royal Central (@RoyalCentral) September 18, 2022


Юлія Лавришин, ZN.ua





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