Кейт Міддлтон у трендовому осінньому образі відвідала Ірландію

Принц та принцеса Уельські прибули з одноденним візитом до Північної Ірландії. Дружина принца Ульяма Кейт Міддлтон звикає до свого нового статусу і з гордістю його несе. Це перша спільна поїздка пари після похоронів її Величності Єлизавети ІІ.

Кейт та Вільям відвідали міжгромадські організації у Белфасті, які підтримують людей з різних верств суспільства. Зокрема, вони побували в PIPS Suicide Prevention Ireland (PIPS Charity), який надає кризову підтримку тим, хто хотів вчинити самогубство і завдати собі шкоди, але знайшов у собі сили звернутися за допомогою.

Фото принца та принцеси з'явилися у Мережі. Образ Кейт Міддлтон, як завжди стриманий та стильний. На ній одягнена блакитна блузка з бантом від Winser London та довге пальто від Alexander McQueen з гострими плечима та скошеними кишенями. Доповнюють образ темно-сині прямі штани на високій талії та темно-сині човники на шпильці.

Також у руках у Кейт невеликий шкіряний клатч темно-синього кольору. З аксесуарів – витончені сережки Missoma з підвісками. Завершують образ легкий макіяж та хвилясте укладання. Принцеса посміхається на камеру, що робить її образ ще світлішим.

Принц Вільям був одягнений в одній кольоровій гамі зі своєю дружиною. На ньому – синій піджак, біла сорочка та синій джемпер, під яким видніється краватка, а також коричневі замшеві черевики.

Раніше повідомлялося, що 5 жовтня Кейт Міддлтон відвідала Королівську лікарню графства Суррей.