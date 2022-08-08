Ще одна голлівудська зірка: Київ відвідала Джессіка Честейн

У Києві в неділю, 7 серпня, у Києві побувала голлівудська акторка Джессіка Честейн. Вона зустрілась із президентом України Володимиром Зеленським. Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Американська акторка Джессіка Честейн сьогодні в Україні. Для нас такі візити відомих людей надзвичайно цінні. Завдяки цьому світ іще більше чутиме, знатиме та розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні. Дякую за підтримку!», – йдеться у повідомленні президента.