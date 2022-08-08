Ще одна голлівудська зірка: Київ відвідала Джессіка Честейн

Акторка побувала в Ірпені, в ОХМАТДИТі та зустрілась із Володимиром Зеленським, інформує ZN.ua.

Ще одна голлівудська зірка: Київ відвідала Джессіка Честейн
© прес-служба Володимира Зеленського

У Києві в неділю, 7 серпня, у Києві побувала голлівудська акторка Джессіка Честейн. Вона зустрілась із президентом України Володимиром Зеленським. Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Американська акторка Джессіка Честейн сьогодні в Україні. Для нас такі візити відомих людей надзвичайно цінні. Завдяки цьому світ іще більше чутиме, знатиме та розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні. Дякую за підтримку!», – йдеться у повідомленні президента.

Окрім того, за інформацією «Суспільного», акторка побувала в Ірпені, де поспілкувалася з місцевою владою та проїхалася містом, а також в лікарні ОХМАТДИТ, де їй розповіли про роботу під час воєнного стану. Зірка відвідала дітей із Херсона та Чернігова, які проходять лікування в Охматдиті.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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