Російським пілотам вмикали похоронний марш під час їхніх атак на Київ у перші дні війни

Начальник військ РЕБ розповів, наскільки швидко вдалось подолати панування російських систем радіоелектронної боротьби.

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Підрозділи радіоелектронної боротьби Збройних сил України у перші дні війни подавлювали частоти російської авіації з допомогою похоронного маршу, розповів начальник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Іван Павленко в інтерв'ю «Українській правді», інформує ZN.ua .

«Коли "орки" літали в районі Києва, ми використовували радіостанції для того, щоб здійснювати радіоподавлення управління авіації противника. Хлопці тоді записали похоронний марш, який лунав в ефірі у росіян. Я вам кажу, вони тоді міняли частоти миттєво. 10 секунд – зміна. Позитивний ефект одразу», - розповів він.

Також, за словами Павленка, використання засобів РЕБ перші дні повномасштабної війни у тому числі не дозволило російським гвинтокрилам десантуватися в районі Гостомеля.

«Вони декілька разів виходили з території аеропорту, поверталися, виходили знову на Київське водосховище, заходили назад. Можливо, були ще якісь причини, але це ознака впливу засобів РЕБ», - зазначив він.

При цьому Павленко додав, що війська РЕБ росіян на початку вторгнення спрацювали також не на повну силу. З одного боку через технічну недосконалість, з іншого через маневреність сил протиповітряної оборони ЗСУ, які постійно змінювали позиції та вміли працювати в умовах радіоперешкод.

«Десь на третій-четвертий місяць, з моєї точки зору, та навіть швидше, пара місяців – і росіяни, як то кажуть, здулися. Її (абсолютної переваги російської РЕБ) не було. Так, був вплив. Але цей вплив не створював, скажемо так, критичної загрози для наших систем ППО», - додав він.