Російським пілотам вмикали похоронний марш під час їхніх атак на Київ у перші дні війни

Начальник військ РЕБ розповів, наскільки швидко вдалось подолати панування російських систем радіоелектронної боротьби.

Російським пілотам вмикали похоронний марш під час їхніх атак на Київ у перші дні війни
© avia.pro

Підрозділи радіоелектронної боротьби Збройних сил України у перші дні війни подавлювали частоти російської авіації з допомогою похоронного маршу, розповів начальник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Іван Павленко в інтерв'ю «Українській правді», інформує ZN.ua.

«Коли "орки" літали в районі Києва, ми використовували радіостанції для того, щоб здійснювати радіоподавлення управління авіації противника. Хлопці тоді записали похоронний марш, який лунав в ефірі у росіян. Я вам кажу, вони тоді міняли частоти миттєво. 10 секунд – зміна. Позитивний ефект одразу», - розповів він.

Також, за словами Павленка, використання засобів РЕБ перші дні повномасштабної війни у тому числі не дозволило російським гвинтокрилам десантуватися в районі Гостомеля.

«Вони декілька разів виходили з території аеропорту, поверталися, виходили знову на Київське водосховище, заходили назад. Можливо, були ще якісь причини, але це ознака впливу засобів РЕБ», - зазначив він.

При цьому Павленко додав, що війська РЕБ росіян на початку вторгнення спрацювали також не на повну силу. З одного боку через технічну недосконалість, з іншого через маневреність сил протиповітряної оборони ЗСУ, які постійно змінювали позиції та вміли працювати в умовах радіоперешкод.

«Десь на третій-четвертий місяць, з моєї точки зору, та навіть швидше, пара місяців – і росіяни, як то кажуть, здулися. Її (абсолютної переваги російської РЕБ) не було. Так, був вплив. Але цей вплив не створював, скажемо так, критичної загрози для наших систем ППО», - додав він.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Ексглава ЦРУ: США треба припинити свою протидію відправці ATACMS в УкраїнуЕксглава ЦРУ: США треба припинити свою протидію відправці ATACMS в Україну
Світ має бути готовий до тривалої боротьби України – НуландСвіт має бути готовий до тривалої боротьби України – Нуланд
У МВС назвали число знайдених катівень і місць несвободи, влаштованих росіянамиУ МВС назвали число знайдених катівень і місць несвободи, влаштованих росіянами
Буданов пояснив, що призвело до зниження ефективності бронетехніки ЗСУ: "Наступ йде на ногах"Буданов пояснив, що призвело до зниження ефективності бронетехніки ЗСУ: "Наступ йде на ногах"
У ISW сумніваються, що контрнаступ зупиниться з приходом холодівУ ISW сумніваються, що контрнаступ зупиниться з приходом холодів
Блок рекламы


Похожие новости
Уночі БпЛА атакував хімзавод у Тверській області: чим важливе це підприємствоУночі БпЛА атакував хімзавод у Тверській області: чим важливе це підприємство
В ОК "Південь" розповіли про тактику атак військ РФ в осінньо-зимовий періодВ ОК "Південь" розповіли про тактику атак військ РФ в осінньо-зимовий період
Кулеба розповів, чому в умовах війни неможливо провести вибориКулеба розповів, чому в умовах війни неможливо провести вибори
"Відновлення сповільнилось" - глава МВФ про світову економіку та вплив війни Росії в Україні"Відновлення сповільнилось" - глава МВФ про світову економіку та вплив війни Росії в Україні
РосЗМІ повідомляють, що дрони хотіли атакувати резиденцію ПутінаРосЗМІ повідомляють, що дрони хотіли атакувати резиденцію Путіна
Війська РФ атакували вночі Україну дронами-камікадзе з нової партії — ГуменюкВійська РФ атакували вночі Україну дронами-камікадзе з нової партії — Гуменюк
Під час атаки Одеської області дрони-камікадзе впали на територію РумуніїПід час атаки Одеської області дрони-камікадзе впали на територію Румунії
В України буде щонайменше 10 років, аби підготуватися до наступної війни з Росією — БудановВ України буде щонайменше 10 років, аби підготуватися до наступної війни з Росією — Буданов
У ГУР показали псковські Іл-76 одразу після влучання. Їх атакували з території РосіїУ ГУР показали псковські Іл-76 одразу після влучання. Їх атакували з території Росії
Росіяни звели наступальні дії до мінімуму, атакують лише у двох напрямках – ГенштабРосіяни звели наступальні дії до мінімуму, атакують лише у двох напрямках – Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости