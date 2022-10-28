Кіра Рудик стала першою українською парламентаркою, яка відвідала Тайвань

Народна депутатка України від фракції «Голос» Кіра Рудик стала першою українською парламентаркою, яка відвідала острів Тайвань. Про свій візит депутатка повідомила у Facebook.

«Для мене велика честь бути першою українською парламентаркою, яка відвідала Тайвань. Рада зустрітися з президенткою Цай Інвень, урядовцями і депутатами цієї країни. Тайвань показав, що таке справжня дружба і підтримка у біді», – написала Кіра Рудик.

Також вона подякувала тайванцям за допомогу Україні та підтримку у війні проти агресора.