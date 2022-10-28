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2022-10-28
Кіра Рудик стала першою українською парламентаркою, яка відвідала Тайвань
Депутатка зустрілась із президенткою Тайваню.
Кіра Рудик вітається з президенткою Тайваню Цай Інвень. Фото: Facebook Кіри Рудик
Народна депутатка України від фракції «Голос» Кіра Рудик стала першою українською парламентаркою, яка відвідала острів Тайвань. Про свій візит депутатка
«Для мене велика честь бути першою українською парламентаркою, яка відвідала Тайвань. Рада зустрітися з президенткою Цай Інвень, урядовцями і депутатами цієї країни. Тайвань показав, що таке справжня дружба і підтримка у біді», – написала Кіра Рудик.
Також вона подякувала тайванцям за допомогу Україні та підтримку у війні проти агресора.
Юлія Лавришин, ZN.ua