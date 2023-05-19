Голова ФРУ Олейник заявив, що знайдені в матраці інвестбанкіра Мазепи 600 тис дол належать його сину - ЗМІ

Голова Федерації роботодавців України Дмитро Олейник направив десятку різних інстанцій, включаючи комітети ВР, Генерального прокурора та офіс президента запити, де заявив про неправомірні дії поліції, в результаті яких було конфісковано 600 000 доларів готівкою, що належать членам його сім'ї.

Про це йдеться в матеріалі видання "Телеграф", інформує Апостроф .

Олейник так інтерпретує обшуки, проведені національною поліцією в інвестиційного банкіра Мазепи та пов'язаних з ним осіб в рамках досудового розслідування шахрайства при придбанні корпоративних прав компанії ТОВ "Навігатор Майницьке", яка видобуває газ на Майницькому родовищі у Львівській області. За інформацією, наданою Олейником, його син є партнером Мазепи у придбанні ТОВ "Навігатор Майницьке", і гроші належать йому, він збирався вкласти їх у свиноферму.

"Олейник у своїх запитах повідомляє некоректну інформацію, перекручує факти й відверто бреше. В цій ситуації постраждалі ми. Мазепа з Олейником і ще групою товаришів шахрайським шляхом отримали контроль над Майницьким родовищем газу, щодня заробляють на продажу видобутого газу і не мають наміру виконувати зобов'язання за договором. Більше того, вони намагаються в суді скасувати пункти договору, згідно з якими повинні сплатити гроші, і відверто брешуть, публічно стверджуючи, що на Майницькому родовищі немає газу. Газ там є. Ми готові забрати компанію назад", - повідомив Олег Токар, який вважає себе постраждалим від шахрайських дій. Він розкрив свою позицію в інтерв'ю для видання "Букви".