Голова ФРУ Олейник заявив, що знайдені в матраці інвестбанкіра Мазепи 600 тис дол належать його сину - ЗМІ

Голова Федерації роботодавців України Дмитро Олейник направив десятку різних інстанцій, включаючи комітети ВР, Генерального прокурора та офіс президента запити, де заявив про неправомірні дії поліції, в результаті яких було конфісковано 600 000 доларів готівкою, що належать членам його сім'ї.

Про це йдеться в матеріалі видання "Телеграф", інформує Апостроф.

Олейник так інтерпретує обшуки, проведені національною поліцією в інвестиційного банкіра Мазепи та пов'язаних з ним осіб в рамках досудового розслідування шахрайства при придбанні корпоративних прав компанії ТОВ "Навігатор Майницьке", яка видобуває газ на Майницькому родовищі у Львівській області. За інформацією, наданою Олейником, його син є партнером Мазепи у придбанні ТОВ "Навігатор Майницьке", і гроші належать йому, він збирався вкласти їх у свиноферму.

"Олейник у своїх запитах повідомляє некоректну інформацію, перекручує факти й відверто бреше. В цій ситуації постраждалі ми. Мазепа з Олейником і ще групою товаришів шахрайським шляхом отримали контроль над Майницьким родовищем газу, щодня заробляють на продажу видобутого газу і не мають наміру виконувати зобов'язання за договором. Більше того, вони намагаються в суді скасувати пункти договору, згідно з якими повинні сплатити гроші, і відверто брешуть, публічно стверджуючи, що на Майницькому родовищі немає газу. Газ там є. Ми готові забрати компанію назад", - повідомив Олег Токар, який вважає себе постраждалим від шахрайських дій. Він розкрив свою позицію в інтерв'ю для видання "Букви".

Федерація роботодавців України (ФРУ) - соціальний проект, розроблений політтехнологами (Анною Безлюдною та Володимиром Грановським), як вказують експерти, нібито "для поліпшення іміджу олігарха Дмитра Фірташа". Фірташ протягом багатьох років вкладав десятки мільйонів у розвиток федерації, був її ключовим меценатом. Однак у зв'язку з кримінальним переслідуванням з боку уряду США, Фірташ був змушений у 2016 році покинути посаду керівника ФРУ і передати її Дмитру Олейнику, "залишивши за собою контроль", як стверджують журналісти.


Іван Троянов, Апостроф





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