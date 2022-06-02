Кейт Миддлтон с тремя детьми впервые появилась на параде в честь дня рождения королевы

Совсем недавно младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось 4 года, а это значит, что мальчик начнет чаще появляться вместе со своими старшими братом и сестрой. Первый официальный выход всех троих правнуков Елизаветы II состоялся сегодня, 2 июня, во время парада Trooping the Colour.

8-летний принц Джордж, 7-летняя принцесса Шарлотта и 4-летний принц Луи ехали в одной карете вместе со своей мамой и бабушкой Камиллой.

Дети выглядели невероятно мило. Самый младший был одет в очаровательный наряд в морском стиле (в подобном 37 лет назад на балконе Букингемского дворца появлялся его отец принц Уильям), девочка махала собравшимся на площади в голубом платье, а ее старший брат был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук.

Герцогиня Кембриджская, как всегда, выглядела невероятно красиво. Она надела одно из своих старых платье-пальто от Alexander McQueen, в котором она выходила в свет в прошлом году, потрясающую шляпку в стиле 70-х и сережки, идеально подходящие к ее обручальному кольцу.

Принц Уильям вместе со своим отцом принцем Чарльзом ехал верхом в составе полка.

На праздник приехали также принц Гарри и Меган Маркл с детьми, но они не участвовали в параде и не появились на балконе Букингемского дворца, так как присутствуют как частные лица. Принц Гарри в костюме и Меган Маркл в красивом платье и элегантной шляпке попали в объективы папарацци вместе с правнуками Ее Величества в одном из окон замка.

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