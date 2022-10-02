Міністерка оборони Німеччини відвідала Україну та прокоментувала поставку IRIS-T

Ламбрехт розповіла, коли ФРН поставить Україні першу систему ППО IRIS-T, інформує ZN.ua.

Міністерка оборони Німеччини відвідала Україну та прокоментувала поставку IRIS-T
© Википедия

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт здійснила свій перший візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, попередньо не анонсувавши його. Вона відвідала Одесу, де також зустрілася з українським колегою Олексієм Резніковим, повідомляє видання Welt.

Під час зустрічі Ламбрехт запевнила, що вже найближчими днями її держава поставить Україні першу з обіцяних раніше систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Вона також прокоментувала вимоги до німецького уряду щодо надання нашій країні танків. Міністерка повторила, що її країна не буде діяти самостійно в цьому питанні.

«В Україні знають, що ми завжди координуємось з нашими партнерами, наприклад, щодо самохідних гаубиць, які ми разом з Нідерландами поставили, і на яких також тренувалися», — зазначила Ламбрехт.


Максим Царук, ZN.ua





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