Міністерка оборони Німеччини відвідала Україну та прокоментувала поставку IRIS-T

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт здійснила свій перший візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ , попередньо не анонсувавши його. Вона відвідала Одесу, де також зустрілася з українським колегою Олексієм Резніковим, повідомляє видання Welt .

Під час зустрічі Ламбрехт запевнила, що вже найближчими днями її держава поставить Україні першу з обіцяних раніше систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Вона також прокоментувала вимоги до німецького уряду щодо надання нашій країні танків. Міністерка повторила, що її країна не буде діяти самостійно в цьому питанні.

«В Україні знають, що ми завжди координуємось з нашими партнерами, наприклад, щодо самохідних гаубиць, які ми разом з Нідерландами поставили, і на яких також тренувалися», — зазначила Ламбрехт.