Посол США відвідала селище, що постраждало від російських окупантів на Київщині

Посол Сполучених штатів Америки в Україні Бріджіт Брінк відвідала селище Макарів у Київській області, де точилися бої з російськими окупантами. Про це вона повідомила у Twitter .

"Я перебуваю тут, у Макарові, де йшли одні з найзапекліших боїв на початку війни Росії проти України. Місцеве населення відбивалося 34 дні. І змогла почути жахливі історії про літніх і молодих людей. Сьогодні я перебуваю тут у контексті зобов'язань президента Байдена, конгресу США та американського народу про надання Україні 1 млрд доларів гуманітарної допомоги. Пишаюся гуманітарною допомогою США , завдяки якій люди можуть відновлюватися та одужувати", - зазначила Брінк.