Посол США відвідала селище, що постраждало від російських окупантів на Київщині

США допомагають місцевому населенню відновити будинки.

Посол США відвідала селище, що постраждало від російських окупантів на Київщині
© Ambassador Bridget A. Brink

Посол Сполучених штатів Америки в Україні Бріджіт Брінк відвідала селище Макарів у Київській області, де точилися бої з російськими окупантами. Про це вона повідомила у Twitter.

"Я перебуваю тут, у Макарові, де йшли одні з найзапекліших боїв на початку війни Росії проти України. Місцеве населення відбивалося 34 дні. І змогла почути жахливі історії про літніх і молодих людей. Сьогодні я перебуваю тут у контексті зобов'язань президента Байдена, конгресу США та американського народу про надання Україні 1 млрд доларів гуманітарної допомоги. Пишаюся гуманітарною допомогою США, завдяки якій люди можуть відновлюватися та одужувати", - зазначила Брінк.

Deeply moved by stories of those whho suffered from the brutal Russian attacks on Makariv. Proud of US humanitarian aid so they може rebuild and recover. pic.twitter.com/6J4GSG6HHn

- Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 10, 2022

Вона подякувала Всесвітній продовольчій програмі ООН.

"Пишаюсь тим, що фінансування США через USAID підтримало роботу Всесвітньої продовольчої програми з 8 мільйонами людей по всій Україні", - сказала дипломат.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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