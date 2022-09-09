Як у різних країнах світу вшанували Єлизавету II: фото та відео
8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета II - пам'ять монархині вшанували в багатьох країнах світу, а на її батьківщині оголосили десятиденну офіційну жалобу, інформує
"Апостроф" розповідає, як країни світу прощаються з видатною королевою.
У Британії люди масово збираються біля королівських резиденцій, щоб покласти квіти й вшанувати пам'ять своєї королеви. Під воротами Букінгемського палацу вже побували тисячі людей. Також люди поклали квіти до замку Балморал у Шотландії, де померла Єлизавета II, та до Віндзорського замку, який був одним із улюблених місць королеви.
В іншій резиденції королеви - палаці Холірудхаус в Единбурзі - люди також поклали квіти і віддали шану. Крім того, на лондонському стадіоні футбольний матч між "Вест Хем Юнайтед" та румунським клубом ФКСБ розпочався з хвилини мовчання, а на великому рекламному щиті на площі Пікаділлі-Серкус у центрі Лондона вивісили фотографія королеви.
Одне з найбільших оглядових коліс світу - Лондонське око - вимкнуло вогні після заходу сонця, аби віддати шану пам'яті Її Величності.
"Від імені всіх співробітників Лондонського ока ми висловлюємо щирі співчуття королівській сім'ї у зв'язку з їхньою втратою. Лондонське око приєднується до скорботних по всьому світу в період національної пам'яті. На честь Її Величності ми відключимо сьогодні вогні із заходом сонця. Ми дякуємо за визначне життя та роботу Її Величності Королеви — її десятиліття відданого служіння своїй країні залишаться джерелом натхнення для всіх нас", - написали представники Лондонського ока.
Віддали шану королеві Британії і у Франції: на Ейфелевій вежі згасли вогні на честь Її Величності.
У США Емпайр-стейт-білдінг у Нью-Йорку підсвітили фіолетово-срібними вогниками на честь королеви Єлизавети II.
"Сьогодні ввечері вогні нашої вежі сяятимуть фіолетовим кольором і виблискуватимуть сріблом, щоб вшанувати життя та спадщину Її Величності, королеви Єлизавети II", - написали в офіційному твіттері хмарочоса.
У центрі Оттави - столиці Канади - на скляній стіні Національного центру мистецтв засвітився величезний портрет королеви Єлизавети.