Прем'єр-міністр України та перша леді Зеленська запросили короля Великої Британії в Україну

Представники країни взяли участь у церемонії прощання з королевою Єлизаветою ІІ, інформує ZN.ua.

Прем'єр-міністр України та перша леді Зеленська запросили короля Великої Британії в Україну
© Денис Шмигаль/Telegram

На церемонію прощання з королевою Єлизаветою ІІ до Букінгемського палацу прибули прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська. Від імені президента України, Уряду та народу України вони висловили співчуття сину Єлизавети, королю Британії Чарльзу ІІІ.

Зокрема, під час зустрічі вони зазначили, що український народ був би радий у майбутньому вітати Короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні. Про це повідомив в Telegram голова українського уряду.

"Подякували за незмінну потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто Його Величності. Підкреслив, що український народ був би радий у майбутньому вітати Короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні", - додав він.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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