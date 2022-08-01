Австралійська сенаторка під час складання присяги назвала королеву Єлизавету ІІ «колонізатором»

Представниця корінного населення Австралії Лідія Торп, складаючи присягу в парламенті, назвала королеву Великої Британії Єлизавету ІІ «колонізатором», передає ВВС .

Президентка Сенату зупинила сенаторку «Зелених» від штату Вікторія та попросила її повторити присягу на вірність.

Коли деякі присутні в залі позаду Торп почали висловлювати невдоволення, жінка повернулася і сказала їм: «Майте самоповагу».

Торп складала присягу через тиждень після того, як присягнули її колеги – тоді вона була відсутня.