Австралійська сенаторка під час складання присяги назвала королеву Єлизавету ІІ «колонізатором»

Єлизавета ІІ, окрім Великої Британії, вважається королевою у ще 14 країнах, зокрема в Австралії, Канаді та Новій Зеландії, інформує ZN.ua.

Австралійська сенаторка під час складання присяги назвала королеву Єлизавету ІІ «колонізатором»
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Представниця корінного населення Австралії Лідія Торп, складаючи присягу в парламенті, назвала королеву Великої Британії Єлизавету ІІ «колонізатором», передає ВВС.

Президентка Сенату зупинила сенаторку «Зелених» від штату Вікторія та попросила її повторити присягу на вірність.

Коли деякі присутні в залі позаду Торп почали висловлювати невдоволення, жінка повернулася і сказала їм: «Майте самоповагу».

Торп складала присягу через тиждень після того, як присягнули її колеги – тоді вона була відсутня.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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