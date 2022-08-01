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2022-08-01
Австралійська сенаторка під час складання присяги назвала королеву Єлизавету ІІ «колонізатором»
Єлизавета ІІ, окрім Великої Британії, вважається королевою у ще 14 країнах, зокрема в Австралії, Канаді та Новій Зеландії, інформує
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Представниця корінного населення Австралії Лідія Торп, складаючи присягу в парламенті, назвала королеву Великої Британії Єлизавету ІІ «колонізатором», передає
Президентка Сенату зупинила сенаторку «Зелених» від штату Вікторія та попросила її повторити присягу на вірність.
Коли деякі присутні в залі позаду Торп почали висловлювати невдоволення, жінка повернулася і сказала їм: «Майте самоповагу».
Торп складала присягу через тиждень після того, як присягнули її колеги – тоді вона була відсутня.
Анастасія Дейна, ZN.ua