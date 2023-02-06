Народний депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Ігор Абрамович написав заяву на складання мандата народного депутата. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ", - пише Арахамія.

Він також закликав решту депутатів ОПЗЖ також скласти свої мандати.