Абрамович написав заяву на складання мандата

Арахамія закликав решту депутатів ОПЗЖ зробити те ж саме, інформує ZN.ua.

Абрамович написав заяву на складання мандата

Народний депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Ігор Абрамович написав заяву на складання мандата народного депутата. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ", - пише Арахамія.

Він також закликав решту депутатів ОПЗЖ також скласти свої мандати.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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