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2023-02-06
Абрамович написав заяву на складання мандата
Арахамія закликав решту депутатів ОПЗЖ зробити те ж саме, інформує
Народний депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Ігор Абрамович написав заяву на складання мандата народного депутата. Про це
"Сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ", - пише Арахамія.
Він також закликав решту депутатів ОПЗЖ також скласти свої мандати.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua