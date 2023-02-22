Арахамія: «До роковин вторгнення кілька депутатів ОПЗЖ будуть без мандата. А Медведчук вже оскаржує таке рішення щодо себе»

Колишній народний депутат Віктор Медведчук, якого минулого року обміняли на наших російських полонених, подав до суду позов проти Верховної Ради, повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Зокрема, кум Путіна скаржиться, нібито український парламент незаконно позбавив його депутатського мандата.

«Маємо вже перший прецедент від зрадника Медведчука, адвокати якого подали позов проти Верховної Ради щодо скасування і визнання незаконною процедури позбавлення його мандата. Це свідчить про те, що фанати Путіна шукатимуть будь-які зачіпки для оскарження рішень влади. Для того, щоб у них такого шансу не було, очищення парламенту проходитиме виключно в конституційний спосіб», – повідомив Арахамія.