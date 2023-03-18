Генерал Забродський подав заяву про складення депутатського мандату

Генерал Забродський подав заяву про складення депутатського мандату

Народний депутат із фракції «Європейська солідарність» генерал-лейтенант Михайло Забродський написав заяву про складання депутатських повноважень. Відповідний проект постанови №9114 зареєстрований у парламенті 17 березня.

Повноваження депутата Верховної Ради Михайло Забродський вирішив скласти за власним бажанням ще 10 березня.

Михайло Забродський був обраний до Верховної Ради під час виборів 2019 року за списком партії «Європейська солідарність». Забродський не входить до партії, однак є членом однойменної фракції у Верховній Раді, а також першим заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

З початку повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант бере участь у консультуванні вищого керівництва країни щодо вироблення стратегії й тактики оборони Києва та країни.

За словами депутата Ярослава Юрчишина, Забродський має намір сконцентруватися на допомозі Генштабу ЗСУ.


Ірина Знась, ZN.ua





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