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2023-03-14
Чи можуть надсилати повістки у «Дію»: у Мінцифри прокоментували заяву військкому ТЦК Харківщини
Ця заява викликала резонанс.
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Через військове вторгнення РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років, які отримують повістки. У Мінцифри
Нещодавно військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап заявив, що реєстр «Оберіг» з всеукраїнською базою чоловіків від 18 до 60 років скоро може бути переданий до «Дії», а отже все йде до пересилання цифрових повісток.
Дар'я Скрипник, ZN.ua