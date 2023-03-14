Чи можуть надсилати повістки у «Дію»: у Мінцифри прокоментували заяву військкому ТЦК Харківщини

Через військове вторгнення РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років, які отримують повістки. У Мінцифри прокоментували виданню НВ заяву військкому ТЦК Харківщини щодо видачі повісток у «Дії».

Нещодавно військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап заявив, що реєстр «Оберіг» з всеукраїнською базою чоловіків від 18 до 60 років скоро може бути переданий до «Дії», а отже все йде до пересилання цифрових повісток.