У МЗС України відреагували на заяву РФ щодо підготовки Києвом "провокації з радіоактивними речовинами"

Речник МЗС України Олег Ніколенко спростував фейкову інформацію з боку російського МЗС про нібито підготовку Україною "провокації з використанням радіоактивних речовин".

"Твердження Росії про те, що Україна отримала радіологічні матеріали для "провокації", є фейком. Україна суворо віддана нерозповсюдженню ядерної зброї. Не ведіться на підручник російської пропаганди. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - зазначив Ніколенко в Twitter.

Раніше офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Україна буцімто готує провокацію в Придністров’ї із використанням радіоактивних матеріалів для «ескалації конфлікту».