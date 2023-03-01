У МЗС України відреагували на заяву РФ щодо підготовки Києвом "провокації з радіоактивними речовинами"

Ніколенко заявив, що окупанти часто звинувачують інших у тому, що планують самі, інформує ZN.ua.

У МЗС України відреагували на заяву РФ щодо підготовки Києвом

Речник МЗС України Олег Ніколенко спростував фейкову інформацію з боку російського МЗС про нібито підготовку Україною "провокації з використанням радіоактивних речовин".

"Твердження Росії про те, що Україна отримала радіологічні матеріали для "провокації", є фейком. Україна суворо віддана нерозповсюдженню ядерної зброї. Не ведіться на підручник російської пропаганди. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - зазначив Ніколенко в Twitter.

Раніше офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Україна буцімто готує провокацію в Придністров’ї із використанням радіоактивних матеріалів для «ескалації конфлікту».


Анна Конюченко, ZN.ua





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