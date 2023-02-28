В КСУ вирішили крадькома реабілітувати звільненого за порушення присяги ексголову Шевчука

Питання до розгляду підготували навіть таємно від членів Конституційного суду, інформує ZN.ua.

В КСУ вирішили крадькома реабілітувати звільненого за порушення присяги ексголову Шевчука
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Конституційний суд України планує розглянути справу про реабілітацію звільненого у травні 2019 року із посади голови КСУ судді Станіслава Шевчука за суттєвий дисциплінарний проступок, грубе або систематичне нехтування своїми обов'язками або невідповідність займаній посаді.

Згідно з даними ZN.UA, КСУ уже 28 лютого планує переглянути постанову про звільнення Станіслава Шевчука. Питання вніс на розгляд суду виконуючий обов’язки голови КСУ Сергій Головатий буквально за 20 хвилин до початку засідання, подавши його як банальний «Розгляд звернення Шевчука С.В. вх. №18/32 від 23 січня 2023 року»

За інформацію джерел у КСУ, підготовка розгляду цього питання здійснювалась утаємничено навіть від суддів суду, а скликання спеціального засідання з цього питання стала несподіванкою для багатьох з них. Зокрема питання не було включено до проекту порядку денного засідань КСУ на цей тиждень, який роздали суддям у минулу п’ятницю.

Водночас ані Конституція, ані Закон про Конституційний суд не передбачають поновлення судді КСУ на посаді чи скасування рішення КСУ про звільнення судді.

Однак, попри відсутність правових підстав, є сильне бажання Станіслава Шевчука, критична кількість суддів, які прихильно ставляться до нього і готові його підтримати, а також «правильно» розуміють позицію влади. Зокрема, як зазначають джерела, саме на Банковій упродовж попередніх років докладали чимало зусиль щодо поновлення Шевчука на посаді судді КСУ.

Безпосередньо Станіслав Шевчук неодноразово звертався до КСУ із різними заявами про скасування постанови КСУ від 14 травня 2019 року про його звільнення, але йому було відмовлено у цьому через відсутність правових підстав для такого рішення. У черговій заяві від 23 січня 2023 року, яку чомусь таки взяли до розгляду, він просить не лише скасувати вказану постанову про його звільнення, але й відправити його у відставку.

Водночас 13 березня 2023 року Станіслава Шевчука спливає дев’ятирічний строк перебування на посаді судді КСУ, що у подальшому робить неможливим в принципі повернення до цього питання.


Ірина Знась, ZN.ua





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