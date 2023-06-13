Новостей.COM ⇒
2023-06-13
МЗС Австрії про обстріл Кривого Рогу з боку РФ: "Смертельне і грубе порушення Росією міжнародного права"
У дипломатичному відомстві наголосили, що усі причетні мають бути притягнені до відповідальності.
Міністерство закордонних справ Австрії у своєму Twitter прокоментували російський ракетний удар по житловому будинку у Кривому Розі, внаслідок якого загинуло 11 людей, інформує
© Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)
"Ми глибоко шоковані останньою атакою на українське місто Кривий Ріг. Це ще одне смертельне і грубе порушення Росією міжнародного права. Усі причетні мають бути притягнені до відповідальності", – йдеться у заяві.
Михайло Яровенко, ZN.ua