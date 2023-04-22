У Держдепі США вирішили не коментувати "вибіркову" видачу віз росіянам для візиту до ООН

Російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров планує прилетіти до Нью-Йорка наступного тижня.

У Держдепі відмовилися коментувати те, чому не вся російська делегація отримала американські візи для відвідування ООН , заступник речника зовнішньополітичного відомства США Ведант Пател назвав цю інформацію «конфіденційною». Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

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«Питання щодо статусу віз є конфіденційним, тож я би не вдавався у пояснення процесу або як це працює», — зазначив Пател.