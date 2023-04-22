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2023-04-22
У Держдепі США вирішили не коментувати "вибіркову" видачу віз росіянам для візиту до ООН
Російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров планує прилетіти до Нью-Йорка наступного тижня.
У Держдепі відмовилися коментувати те, чому не вся російська делегація отримала американські візи для відвідування ООН, заступник речника зовнішньополітичного відомства США Ведант Пател назвав цю інформацію «конфіденційною». Про це
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«Питання щодо статусу віз є конфіденційним, тож я би не вдавався у пояснення процесу або як це працює», — зазначив Пател.
Представник Держдепу так відповів на питання російського журналіста, чому частина делегації РФ, а також журналісти, які планували приєднатися до візиту лаврова в ООН, досі не отримали віз для в’їзду в США.
Михайло Яровенко, ZN.ua