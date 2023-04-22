У Держдепі США вирішили не коментувати "вибіркову" видачу віз росіянам для візиту до ООН

Російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров планує прилетіти до Нью-Йорка наступного тижня.

У Держдепі відмовилися коментувати те, чому не вся російська делегація отримала американські візи для відвідування ООН, заступник речника зовнішньополітичного відомства США Ведант Пател назвав цю інформацію «конфіденційною». Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

У Держдепі США вирішили не коментувати
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«Питання щодо статусу віз є конфіденційним, тож я би не вдавався у пояснення процесу або як це працює», — зазначив Пател.

Представник Держдепу так відповів на питання російського журналіста, чому частина делегації РФ, а також журналісти, які планували приєднатися до візиту лаврова в ООН, досі не отримали віз для в’їзду в США.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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