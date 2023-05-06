Росіяни вирішили, що підготовка до контрнаступу важливіша, ніж захоплення Бахмута – ISW

Саме це призвело до складного становища вагнерівців.

Міністерство оборони Росії змінило пріоритети у війні: замість захоплення Бахмута тепер росіянам важливіше підготуватися до українського контрнаступу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує ZN.ua.

Росіяни вирішили, що підготовка до контрнаступу важливіша, ніж захоплення Бахмута – ISW

Міністерство оборони Росії, схоже, змінило пріоритет наступу на Бахмут на користь підготовки до оборони від очікуваного українського контрнаступу. І саме це, на думку аналітиків ISW, поставило групу компаній «Вагнер» і Євгенія Прігожина у складне становище.

Прігожин випустив серію відео, у яких оголосив, що "Вагнер" піде з Бахмута 10 травня, якщо "Вагнер" не отримає необхідних поставок боєприпасів, і здійснив особливо гострі та емоційні випади проти начальника російського Генерального штабу генерала армії Валєрія Герасімова та міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу.

«Його (Прігожина) видимий і внутрішній гнів свідчить про те, що Міністерство оборони Росії, ймовірно, позбавило Бахмут пріоритету і змістило оперативний фокус на інші райони театру бойових дій таким чином, що це може серйозно підірвати здатність "Вагнера" ефективно діяти», – йдеться у звіті ISW.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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