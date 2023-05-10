Калінінград більше не Калінінград: поляки вирішили повернути місту та області історичні назви

Там нагадали, що Калінін - злочинець, який стоїть за Катинським розстрілом.

У Польщі російський Калінінград більше не називатимуть Калінінградом, те ж стосується й назви області, в якій він знаходиться. Відповідно до рішення Комісії зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни, цим територіям повернули їх польські назви - місто Крулевець і Крулевецька область. Про це пише видання Rzeczpospolita, інформує ZN.ua.

У комюніке наголошено, що зміни набудуть чинности в день публікації документа. Тобто це сталося ще вчора, 9 травня 2023-го.

Що стосується російської назви краю Калінінград, то експерти встановили, що вона є штучною і не є пов'язаною "ні з містом, ні з областю".

"Факт присвоєння великому місту поблизу польських кордонів імені Калініна, злочинця, співвідповідального, серед іншого, за ухвалення рішення про масове вбивство поляків (Катинський розстріл), має в Польщі емоційний, негативний характер", – йдеться в заяві комісії.

Там зауважили, що географічні назви мають в тому ж числі і символічну функцію. А "нинішня російська назва міста є елементом російського символічного простору, нав'язаного також аудиторії за межами країни".

"Події, пов'язані з російським вторгненням в Україну, нав'язуванням так званого "русского мира", веденням Росією інформаційної війни, змушують нас по-іншому поглянути на питання нав'язаних назв, які викликають великі суперечки і не зустрічають схвалення в Польщі", – заявила комісія.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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