США співпрацюють із Південною Кореєю та Японією над боротьбою з порушеннями прав людини режимом КНДР

Зокрема, йдеться про викрадення людей.

США тісно співпрацюють із Південною Кореєю і Японією для вирішення проблеми порушень прав людини, скоєних режимом Північної Кореї, включаючи викрадення іноземних громадян. Про це заявив представник Державного департаменту Ведант Патель, повідомляє Yonhap , інформує ZN.ua .

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Заява пролунала в той час, коли заступник держсекретаря Венді Шерман мала зустрітися з групою японських чиновників і представниками Асоціації сімей жертв, викрадених режимом КНДР .

«Весь наш департамент, включаючи заступника держсекретаря Шерман, як і раніше, глибоко стурбований звірствами і порушеннями прав людини, до яких причетна КНДР , включаючи свавільні затримання і викрадення громадян», - сказав Патель.

«І це те, над чим ми будемо продовжувати працювати в тісній взаємодії з нашими союзниками і партнерами. Особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні, (ми) продовжуємо тісно співпрацювати з Південною Кореєю і Японією», - додав він.

У лютому Державний департамент заявив, що КНДР залишається однією з країн, яких США визнали спонсором тероризму, зокрема, посилаючись на давню проблему викрадення японських громадян у 1970-х і 1980-х роках.

Державний департамент зазначив, що лише п'ятеро таких викрадених були репатрійовані до Японії з 2002 року.

Раніше повідомлялося, що жителям Північної Кореї може загрожувати страта за поширення матеріалів південнокорейських ЗМІ, наркотики та релігійну діяльність. Про це йдеться у звіті Міністерства об'єднання Південної Кореї. У доповіді наводяться подробиці порушень прав людини державою в громадах, тюремних таборах та інших місцях, включаючи публічні страти, тортури і свавільні арешти.

Північна Корея відкидає критику щодо порушень прав людини як частину змови з метою повалення її правителів.