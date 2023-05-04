США співпрацюють із Південною Кореєю та Японією над боротьбою з порушеннями прав людини режимом КНДР

Зокрема, йдеться про викрадення людей.

США тісно співпрацюють із Південною Кореєю і Японією для вирішення проблеми порушень прав людини, скоєних режимом Північної Кореї, включаючи викрадення іноземних громадян. Про це заявив представник Державного департаменту Ведант Патель, повідомляє Yonhap, інформує ZN.ua.

США співпрацюють із Південною Кореєю та Японією над боротьбою з порушеннями прав людини режимом КНДР
© unsplash/micha_braendli

Заява пролунала в той час, коли заступник держсекретаря Венді Шерман мала зустрітися з групою японських чиновників і представниками Асоціації сімей жертв, викрадених режимом КНДР.

«Весь наш департамент, включаючи заступника держсекретаря Шерман, як і раніше, глибоко стурбований звірствами і порушеннями прав людини, до яких причетна КНДР, включаючи свавільні затримання і викрадення громадян», - сказав Патель.

«І це те, над чим ми будемо продовжувати працювати в тісній взаємодії з нашими союзниками і партнерами. Особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні, (ми) продовжуємо тісно співпрацювати з Південною Кореєю і Японією», - додав він.

У лютому Державний департамент заявив, що КНДР залишається однією з країн, яких США визнали спонсором тероризму, зокрема, посилаючись на давню проблему викрадення японських громадян у 1970-х і 1980-х роках.

Державний департамент зазначив, що лише п'ятеро таких викрадених були репатрійовані до Японії з 2002 року.

Раніше повідомлялося, що жителям Північної Кореї може загрожувати страта за поширення матеріалів південнокорейських ЗМІ, наркотики та релігійну діяльність. Про це йдеться у звіті Міністерства об'єднання Південної Кореї. У доповіді наводяться подробиці порушень прав людини державою в громадах, тюремних таборах та інших місцях, включаючи публічні страти, тортури і свавільні арешти.

Північна Корея відкидає критику щодо порушень прав людини як частину змови з метою повалення її правителів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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