Скасування інтернатів є умовою для вступу України до ЄС – Зеленська

Систему дитбудинків доведеться замінювати сімейним вихованням, інформує ZN.ua.

Однією з умов для вступу України до Євросоюзу є відмова від інтернатів. Їх необхідно замінити сімейним вихованням, заявила українська перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю, опублікованому на сайті Офісу президента.

"Однією з умов для вступу до ЄС для нас є відмова від дитбудинків. Їх має замінити сімейне виховання. Як і багато країн Центральної та Східної Європи, Україна успадкувала систему великих інтернатних закладів для дітей та дорослих. Це пережиток російської системи", - розповіла дружина голови держави за підсумками переговорів із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Перша леді зазначила, що цей шлях пройшли майже всі країни у процесі набуття членства у Євросоюзі. Приклади цих держав та експертну допомогу з їх боку й використовуватимуть у впровадженні таких змін в Україні. Зеленська назвала цю реформу "подвійним викликом для держави", оскільки перехід здійснюватимуть під час війни.


Богдан Затула, ZN.ua





Интересные новости
Україна замовила 105 безпілотників Vector у НімеччиніУкраїна замовила 105 безпілотників Vector у Німеччині
На Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танкуНа Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танку
У Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідкаУ Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідка
Польський військовий завод працює у три зміни, щоб ремонтувати техніку ЗСУПольський військовий завод працює у три зміни, щоб ремонтувати техніку ЗСУ
Бразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброюБразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброю
Блок рекламы


Похожие новости
Термін вступу України в ЄС визначатиметься успіхом у досягненні нею цілей – фон дер ЛяєнТермін вступу України в ЄС визначатиметься успіхом у досягненні нею цілей – фон дер Ляєн
У Литві зібрали понад 1 мільйон євро для України на радари ППОУ Литві зібрали понад 1 мільйон євро для України на радари ППО
"Покаятися у своїх гріхах": у парламенті Грузії прокоментували заклики України повернути Саакашвілі"Покаятися у своїх гріхах": у парламенті Грузії прокоментували заклики України повернути Саакашвілі
Вступ України в ЄС раніше, ніж через п'ять-шість років, є "скоріше нереальним" — очільник Європейського комітету БундестагуВступ України в ЄС раніше, ніж через п'ять-шість років, є "скоріше нереальним" — очільник Європейського комітету Бундестагу
Втрати Росії у війні проти України становлять 200 тисяч убитими й пораненими – NYTВтрати Росії у війні проти України становлять 200 тисяч убитими й пораненими – NYT
Європарламент закликав ЄС працювати над стартом переговорів про вступ УкраїниЄвропарламент закликав ЄС працювати над стартом переговорів про вступ України
Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що Швеція повинна діяти «по-іншому» для вступу в НАТОМіністр закордонних справ Угорщини заявив, що Швеція повинна діяти «по-іншому» для вступу в НАТО
Через війну проти України РФ втрачає вплив серед колишніх радянських країн — BloombergЧерез війну проти України РФ втрачає вплив серед колишніх радянських країн — Bloomberg
Франція та Австралія домовилися спільно виготовити боєприпаси для УкраїниФранція та Австралія домовилися спільно виготовити боєприпаси для України
Business Insider: Росія планувала використати АЕС України, щоб залякати ЄвропуBusiness Insider: Росія планувала використати АЕС України, щоб залякати Європу
Последние новости
Подгружаем последние новости