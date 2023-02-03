Скасування інтернатів є умовою для вступу України до ЄС – Зеленська

Однією з умов для вступу України до Євросоюзу є відмова від інтернатів. Їх необхідно замінити сімейним вихованням, заявила українська перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю, опублікованому на сайті Офісу президента.

"Однією з умов для вступу до ЄС для нас є відмова від дитбудинків. Їх має замінити сімейне виховання. Як і багато країн Центральної та Східної Європи, Україна успадкувала систему великих інтернатних закладів для дітей та дорослих. Це пережиток російської системи", - розповіла дружина голови держави за підсумками переговорів із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Перша леді зазначила, що цей шлях пройшли майже всі країни у процесі набуття членства у Євросоюзі. Приклади цих держав та експертну допомогу з їх боку й використовуватимуть у впровадженні таких змін в Україні. Зеленська назвала цю реформу "подвійним викликом для держави", оскільки перехід здійснюватимуть під час війни.