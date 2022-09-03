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2022-09-03
Баффет і Зеленська запускають проєкт підтримки дітей у Бучі
Йдеться про початок будівництва фабрики-кухні, яка готуватиме здорові обіди для школярів міста, інформує
Місцеві діти на вулицях Бородянки, яка, як і Буча, перебувала під російською окупацією / фото ілюстративне© КМДА, Олексій Самсонов
Бізнесмен і філантроп Говард Баффет заявив про початок реалізації проєкту будівництва фабрики-кухні, яка готуватиме здорові обіди для учнів міста Буча. Цей задум він реалізовуватиме спільно з першою леді Оленою Зеленською, задум виник після відвідин Бучі, Гостомеля та Ірпеня, це частина більш глобальної продовольчої ініціативи його благодійного фонду.
“Коли ти бачиш всі ці жахи – це впливає на тебе, це неможливо ігнорувати. Якесь відео чи фото по телебаченню можна забути та піти далі. Але коли ти бачиш це на власні очі...”, –
Оксана Коваль, ZN.ua