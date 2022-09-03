Баффет і Зеленська запускають проєкт підтримки дітей у Бучі

Йдеться про початок будівництва фабрики-кухні, яка готуватиме здорові обіди для школярів міста, інформує ZN.ua.

Баффет і Зеленська запускають проєкт підтримки дітей у Бучі
Місцеві діти на вулицях Бородянки, яка, як і Буча, перебувала під російською окупацією / фото ілюстративне
© КМДА, Олексій Самсонов

Бізнесмен і філантроп Говард Баффет заявив про початок реалізації проєкту будівництва фабрики-кухні, яка готуватиме здорові обіди для учнів міста Буча. Цей задум він реалізовуватиме спільно з першою леді Оленою Зеленською, задум виник після відвідин Бучі, Гостомеля та Ірпеня, це частина більш глобальної продовольчої ініціативи його благодійного фонду.

“Коли ти бачиш всі ці жахи – це впливає на тебе, це неможливо ігнорувати. Якесь відео чи фото по телебаченню можна забути та піти далі. Але коли ти бачиш це на власні очі...”, – поділився він в інтерв’ю для ICTV.


Оксана Коваль, ZN.ua





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