Баффет і Зеленська запускають проєкт підтримки дітей у Бучі

Бізнесмен і філантроп Говард Баффет заявив про початок реалізації проєкту будівництва фабрики-кухні, яка готуватиме здорові обіди для учнів міста Буча. Цей задум він реалізовуватиме спільно з першою леді Оленою Зеленською, задум виник після відвідин Бучі, Гостомеля та Ірпеня, це частина більш глобальної продовольчої ініціативи його благодійного фонду.

“Коли ти бачиш всі ці жахи – це впливає на тебе, це неможливо ігнорувати. Якесь відео чи фото по телебаченню можна забути та піти далі. Але коли ти бачиш це на власні очі...”, – поділився він в інтерв’ю для ICTV.