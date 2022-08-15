Зеленська: Люди за кордоном мають знати, що ціни на продукти в них ростуть через Росію

«У цій війні ніхто у світі не може залишатися на нейтральній позиції», – підкреслює перша леді, інформує ZN.ua.

Зеленська: Люди за кордоном мають знати, що ціни на продукти в них ростуть через Росію
© Офіс президента

Люди в інших країнах мають знати: якщо в них зростають ціни на продукти та енергоносії, то винна в цьому не Україна, а Росія, яка почала війну, заявила перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю телеканалу CNA сінгапурського національного мовника Mediacorp, повідомляє Офіс президента.

«Вони мають знати, хто це спричинив, і тоді зможуть обрати правильний курс», – сказала вона.

Зеленська підкреслила, що у цій війні ніхто у світі не може стояти на нейтральній позиції.

«Можна бути або на боці загарбника, або на боці того, на кого напали. Третього немає. Щоб визначитися, треба просто чесно в себе запитати: чи хотів би я бути на місці України та українців і зазнати такого нападу?» – пояснила Зеленська.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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