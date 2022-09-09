На згадку про королеву Єлизавету II: кияни несуть квіти під будівлю посольства Великобританії

У Києві біля посольства Великої Британії вшановують пам'ять королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня на 96 році життя. Мешканці столиці несуть квіти під будівлю посольства, інформує Апостроф.

Фотокореспондент "Апострофа" Роман Пєтушков побував на місці події й поділився ексклюзивними кадрами.

Кияни прийшли віддати шану королеві Великої Британії Єлизаветі II до посольства, яке знаходиться на вулиці Десятинна, 9. Королеву поважали українці за її солідарність з народом України та беззаперечну підтримку в повномасштабній війні.

Її Величність королева навіть пожертвувала велику суму особистих коштів для підтримки українців, надягала одяг у синьо-жовтих кольорах та носила речі українських дизайнерів. Крім того, Єлизавета II прихистила українських біженців у власних будинках.

У День Незалежності України королева Єлизавета II звернулася до всієї української нації та до президента Володимира Зеленського із промовою: "Мені дуже приємно передати Вашій Високоповажності та народові України мої найщиріші вітання з нагоди святкування Дня Незалежності. У цей надскладний рік я сподіваюся, що сьогодні український народ в Україні і по усьому світу матиме нагоду відзначити свою культуру, історію та ідентичність. Нехай кращі часи чекають на нас у майбутньому".

До того ж вона публічно заохочувала уряд Великої Британії відігравати ключову роль у захисті демократії і свободи світу, зокрема, в Україні.


Ліза Бровко, Апостроф





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