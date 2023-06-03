Кияни надіслали понад тисячу скарг на укриття за одну добу

Майже половина звернень стосуються закритих бомбосховищ.

Жителі Києва за добу з моменту запуску сервісу зворотнього зв?язку для звернень щодо укриттів у застосунку "Київ цифровий" надіслали вже понад тисячу відповідних скарг, написав міський голова Віталій Кличко в Telegram , інформує ZN.ua .

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За даними мера, майже половина повідомлень стосуються зачинених бомбосховищ, чверть – неналежного стану приміщень. У інших кияни скаржаться на відсутність укриттів поблизу.

"Київ Цифровий оперативно систематизує інформацію і передасть її вже до кінця цього дня в Департамент муніципальної безпеки, райдержадміністраціям міста, та іншим службам, що будуть залучені до перевірок і належного реагування", – запевнив Кличко.

Після інциденту з зачиненим укриттям 1 червня, внаслідок якого загинули троє людей, міський голова Києва ініціював звільнення голови Деснянської районної держадміністрації Дмитра Ратнікова. Пізніше Кличко наголосив, що саме РДА керують коштами, які місто виділило на облаштування укриттів. Водночас наголосив, що не намагається виправдатися, а відповідальність за трагедію спільна – вона лежить й на ньому.