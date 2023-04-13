Норвегія висилає 15 співробітників посольства РФ

У МЗС Норвегії назвали причину.

Осло оголосив 15 співробітників посольства РФ у Норвегії персонами нон ґрата через підозру в шпигунстві, йдеться у пресрелізі уряду.

Норвегія висилає 15 співробітників посольства РФ
© unsplash.com/starpollen

"15 офіцерів розвідки брали участь у діяльності, яка не сумісна з їхнім дипломатичним статусом. Це важливий крок у протидії та зниженні рівня активності російської розвідки в Норвегії, а отже, у захисті наших національних інтересів", - наголосила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.

За її словами, нині РФ є найбільшою загрозою для Норвегії з точки зору розвідувальної діяльності.

Зазначається, що співробітникам розвідки, які хочуть приїхати у Норвегію, не видаватимуться візи.


Анна Конюченко, ZN.ua





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