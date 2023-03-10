Норвегія поставить Україні дві системи ППО NASAMS
Королівство виділить 7 млн євро на п'ятирічну програму підтримки Україні, інформує
Норвегія надасть Україні два повні вогневі блоки NASAMS у співпраці зі США. Норвегія також навчить український персонал обслуговуванню та експлуатації системи. Про це під час візиту до Києва повідомив міністр оборони Норвегії пан Бьорн Арільд Грам.
"Норвегія раніше надала обладнання та навчання в рамках пожертв США NASAMS Україні. Ці пожертвування були високо оцінені і сприяли відбиттю ракетних атак. Атаки Росії на українську інфраструктуру, що продовжуються, наголошують на необхідності подальшого вдосконалення ППО України. Україна неодноразово зверталася до міжнародних партнерів з проханням надати більше і більше систем ППО", - повідомив Грам, передає
Президент України Володимир Зеленський у свою чергу відзначив ухвалене нещодавно Королівством рішення про виділення 7 мільярдів євро на п'ятирічну програму підтримки України:
«Вдячний за цю можливість і за це рішення. Це добрий приклад для деяких країн, як робити не теоретичні, а практичні кроки на підтримку України. Дякую вам за те, що ви зайняли таку позицію».
«Наш ключовий пріоритет незмінний – зміцнення збройних сил. Нарощування постачання зброї та прискорення отримання вже оголошеної допомоги», – додав Зеленський.