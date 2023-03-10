Норвегія поставить Україні дві системи ППО NASAMS

Норвегія надасть Україні два повні вогневі блоки NASAMS у співпраці зі США . Норвегія також навчить український персонал обслуговуванню та експлуатації системи. Про це під час візиту до Києва повідомив міністр оборони Норвегії пан Бьорн Арільд Грам.

"Норвегія раніше надала обладнання та навчання в рамках пожертв США NASAMS Україні. Ці пожертвування були високо оцінені і сприяли відбиттю ракетних атак. Атаки Росії на українську інфраструктуру, що продовжуються, наголошують на необхідності подальшого вдосконалення ППО України. Україна неодноразово зверталася до міжнародних партнерів з проханням надати більше і більше систем ППО", - повідомив Грам, передає прес-служба норвезького уряду.

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу відзначив ухвалене нещодавно Королівством рішення про виділення 7 мільярдів євро на п'ятирічну програму підтримки України:

«Вдячний за цю можливість і за це рішення. Це добрий приклад для деяких країн, як робити не теоретичні, а практичні кроки на підтримку України. Дякую вам за те, що ви зайняли таку позицію».

«Наш ключовий пріоритет незмінний – зміцнення збройних сил. Нарощування постачання зброї та прискорення отримання вже оголошеної допомоги», – додав Зеленський.