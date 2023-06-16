Данія та Норвегія домовилися передати Україні ще 9 тисяч артснарядів

Загалом пакет допомоги передбачає передачу Україні понад 10,5 тисяч артснарядів.

Данія та Норвегія об’єднали зусилля, щоб передати Україні артилерійські снаряди. Йдеться про дев'ять тисяч гранат, метальних зарядів та вогнепальні труби. Сама Данія надасть Україні ще 1,5 тисячі комплектних артилерійських снарядів і 500 гранат. Про це повідомляє міністерство оборони Данії, інформує ZN.ua .

«Українці продовжують відчувати велику і нагальну потребу в боєприпасах для боротьби з Росією. Разом з іншими країнами ЄС і НАТО Данія перебуває в процесі реагування низкою різних ініціатив. Разом з Норвегією ми тепер можемо надіслати понад 10 тисяч повних артилерійських снарядів протягом короткого часу», – сказав виконуючий обов’язки міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.

Україна неодноразово наголошувала на необхідності артилерійських боєприпасів великої дальності. Загальна сума допомоги означає, що Україна отримає загалом 10,5 тисяч комплектних артилерійських снарядів і додатково 500 снарядів.

«Україна має велику потребу в артилерійських боєприпасах. Це терміново. Тому ми вирішили об’єднати зусилля з Данією для нової допомоги, щоб Україна отримала боєприпаси якомога швидше. Важливо, щоб ми продовжували разом підтримувати Україну. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну проти російського вторгнення стільки, скільки буде потрібно», – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.