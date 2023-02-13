Норвегія готує програму підтримки України на п'ять років – Зеленський

Президент подякував за новий оборонний пакет.

Норвегія готує програму підтримки України на п'ять років – Зеленський
© Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере і подякував за новий оборонний пакет, який зміцнить Україну на землі, у небі й на морі.

"Ця країна один з найбільших наших партнерів. Подякував за новий оборонний пакет і за нову безпрецедентну програму підтримки, яка готується до затвердження і яка розрахована на 5 років стабільної підтримки України.

Норвегія дійсно допомагає нам зміцнюватися як на землі, так у небі і на морі. Тисячі життів українців були врятовані завдяки вчасній та потужній норвезькій допомозі. Але вагомою є також енергетична, політична, та інша підтримка від наших норвезьких друзів", - зазначив президент.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронахЗагальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронах
Польща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкціїПольща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкції
Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів: "такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима"Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів: "такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима"
Данілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброїДанілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброї
Зеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу РосіїЗеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу Росії
Блок рекламы


Похожие новости
Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні й активно обговорює внесок у "танкову коаліцію"Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні й активно обговорює внесок у "танкову коаліцію"
В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зараноВ уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано
Прем'єрка Італії на тлі скандальної заяви Берлусконі щодо Зеленського підтвердила підтримку УкраїниПрем'єрка Італії на тлі скандальної заяви Берлусконі щодо Зеленського підтвердила підтримку України
"Повний пакет": французький євродепутат закликає Захід повністю змінити стратегію озброєння України"Повний пакет": французький євродепутат закликає Захід повністю змінити стратегію озброєння України
Спроба поцілувати руки Путіна, які по лікті в крові: МЗС України відреагувало на звинувачення БерлусконіСпроба поцілувати руки Путіна, які по лікті в крові: МЗС України відреагувало на звинувачення Берлусконі
Ми бачимо, що можемо бути у ЄС через два роки — ЗеленськийМи бачимо, що можемо бути у ЄС через два роки — Зеленський
Forbes: Стало відомо, хто в армії України отримає танки Challenger 2Forbes: Стало відомо, хто в армії України отримає танки Challenger 2
Рішення прийме Зеленський: в США не пристали на пропозицію президента Бразилії щодо мирних переговорів з РосієюРішення прийме Зеленський: в США не пристали на пропозицію президента Бразилії щодо мирних переговорів з Росією
У Брюсселі Зеленський передав союзникам списки потрібної Україні зброї – SpiegelУ Брюсселі Зеленський передав союзникам списки потрібної Україні зброї – Spiegel
Байден готує найбільший бюджет Пентагону в історіїБайден готує найбільший бюджет Пентагону в історії
Последние новости
Подгружаем последние новости