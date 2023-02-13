Норвегія готує програму підтримки України на п'ять років – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере і подякував за новий оборонний пакет, який зміцнить Україну на землі, у небі й на морі.

"Ця країна один з найбільших наших партнерів. Подякував за новий оборонний пакет і за нову безпрецедентну програму підтримки, яка готується до затвердження і яка розрахована на 5 років стабільної підтримки України.

Норвегія дійсно допомагає нам зміцнюватися як на землі, так у небі і на морі. Тисячі життів українців були врятовані завдяки вчасній та потужній норвезькій допомозі. Але вагомою є також енергетична, політична, та інша підтримка від наших норвезьких друзів", - зазначив президент.