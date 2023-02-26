Путін виявив бажання порахувати ядерні боєголовки Великобританії та Франції

Російський президент Владімір Путін хоче порахувати ядерні боєголовки Великої Британії та Франції, тому що він раптом дізнався, що НАТО є військовим блоком, а не політичним. Цитує російського диктатора РИА Новости .

Як пише видання, в інтерв'ю для програми "Москва. Кремль. Путін", яка виходить на телеканалі "РоSSия 1", Путін сказав, що для нього новиною стало те, що НАТО – військовий блок.

На питання ведучого програми Павла Зарубіна про те, чи потрібно в перспективі "підраховувати боєголовки" Великобританії та Франції, Путін сказав: "Ну, звичайно. Адже ми свого часу пішли на те, щоб винести їх за дужки, маючи на увазі і розрядку, і те, що НАТО оголосило себе чи не демілітаризованою організацією, говорили про те, що це, швидше за все, політична організація, а не військовий блок.Ну де ж він не військовий?Ми ж бачимо, що відбувається.Тому ми просто змушені повернутися до обговорення цієї теми із центру поля".