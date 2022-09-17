Пропагандисту Кисельову помстилися в окупованому Криму: силовики кинулися на пошуки винуватця

киселев

В окупованому Криму невідомий уночі підпалив автомобілі біля будинку російського пропагандиста Дмитра Кисельова.

Відповідну інформацію поширила російська телеведуча Ксенія Собчак.

«Сьогодні близько 2 години ночі на вулиці Айвазовського в Коктебелі згоріли два легкові автомобілі. Вже на місці поліцейські з'ясували, що за цим стоїть палій, який спеціально прийшов на адресу – за попередніми даними (про це детально писали у ЗМІ), тут знаходиться вілла генерального директора агентства «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова.Вже на ранок сюди приїхало керівництво регіональної поліції, місцеві силовики зайнялися пошуком палія», – йдеться у повідомленні.

поджог, автомобиль

Поліція вважає, що нападник підпалював саме авто путінського пропагандиста.

«За попередніми даними, це чоловік, який прийшов на місце у медичній масці та бахілах. Наразі співробітники поліції вивчають камери спостереження, а також обходять місцеві аптеки та магазини, намагаючись знайти покупців товарів, які злочинець використав для приховування своєї особи», – повідомляють російські журналісти.

автоподжег


Алексей Ионов, politeka.net





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