Держекоінспекція: окупанти пошкодили греблю Карачунівського водосховища

Держекоінспекція: окупанти пошкодили греблю Карачунівського водосховища

14 вересня 2022 року близько 17-ої години російські військові завдали декілька ракетних ударів по гідротехнічним спорудам Кривого Рогу.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції України.

У результаті пошкоджено греблю Карачунівського водосховища, стався витік води у р. Інгулець. Внаслідок розливу відбулось затоплення понад сотні приватних садиб.

Інформуємо, що наразі фахівці Держекоінспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) здійснюють заходи спрямовані на документування даного злочину, а також збирають вихідну інформацію з метою здійснення розрахунку збитків, завданих російськими військами.

Ворог має нести понести максимальну відповідальність за дії, спрямовані на знищення інфраструктури нашої держави.


user, politeka.net





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