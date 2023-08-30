На Київщині уламки російських ракет серйозно пошкодили будинки

Кілька людей отримали травми.

В Київській області внаслідок падіння уламків російських ракет та дронів-камікадзе, які атакували цієї ночі Київ, пошкоджено понад шість приватних будинків, повідомив начальник ГУ Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов, інформує ZN.ua .

Зокрема через займання будинку опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь.

Через атаку агресора пошкоджено приватні садиби – понівечено дах, вікна. Руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено автомобілі.

Також в одному із районів сталось займання трав?яного настилу, яке рятувальникам вдалося оперативно локалізувати.

Зараз на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Поліцейські проводять огляд та фіксують наслідки нічної ворожого удару.

Як уточнили в ДСНС, постраждали будинки в Бучанському та Фастівському районах Київщини. Зокрема уламки ракет впали і на кладовище однієї із громад.