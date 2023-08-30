На Київщині уламки російських ракет серйозно пошкодили будинки

Кілька людей отримали травми.

В Київській області внаслідок падіння уламків російських ракет та дронів-камікадзе, які атакували цієї ночі Київ, пошкоджено понад шість приватних будинків, повідомив начальник ГУ Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов, інформує ZN.ua.

Зокрема через займання будинку опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь.

Через атаку агресора пошкоджено приватні садиби – понівечено дах, вікна. Руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено автомобілі.

Також в одному із районів сталось займання трав?яного настилу, яке рятувальникам вдалося оперативно локалізувати.

Зараз на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Поліцейські проводять огляд та фіксують наслідки нічної ворожого удару.

Як уточнили в ДСНС, постраждали будинки в Бучанському та Фастівському районах Київщини. Зокрема уламки ракет впали і на кладовище однієї із громад.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Ми не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії ПавелМи не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії Павел
Бійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списалаБійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списала
У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»
ЦНС: Росіяни вивозять до Челябінська дітей з тимчасово окупованої Ясинуватої на ДонеччиніЦНС: Росіяни вивозять до Челябінська дітей з тимчасово окупованої Ясинуватої на Донеччині
Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"
Блок рекламы


Похожие новости
В аеропорту Пскова скасовано всі рейси - губернатор каже "нічого серйозного"В аеропорту Пскова скасовано всі рейси - губернатор каже "нічого серйозного"
«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову
Це має припинитися: в ООН засудили ракетний удар по ЧерніговуЦе має припинитися: в ООН засудили ракетний удар по Чернігову
Залужний детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантівЗалужний детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів
Ракетний удар РФ по Львівській області: пошкоджено близько 120 будинківРакетний удар РФ по Львівській області: пошкоджено близько 120 будинків
ППО збила 16 із 28 ракет, якими росіяни в ніч проти 15 серпня вдарили по Україні, не вдалося зупинити жоден із чотирьох "Кинджалів" – ПСППО збила 16 із 28 ракет, якими росіяни в ніч проти 15 серпня вдарили по Україні, не вдалося зупинити жоден із чотирьох "Кинджалів" – ПС
Молдова вислала 45 російських дипломатів. Вони вже покинули територію країниМолдова вислала 45 російських дипломатів. Вони вже покинули територію країни
ВМС США списали ракетний крейсер, який міг нести більше 100 ракет TomahawkВМС США списали ракетний крейсер, який міг нести більше 100 ракет Tomahawk
На півдні мін на квадратному метрі території стільки ж, скільки російських військових — КузьмінНа півдні мін на квадратному метрі території стільки ж, скільки російських військових — Кузьмін
У поліції показали відео перших хвилин після останнього ракетного удару по СумахУ поліції показали відео перших хвилин після останнього ракетного удару по Сумах
Последние новости
Подгружаем последние новости