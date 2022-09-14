Майже 5 тисяч українських військових уже пройшли підготовку у Великій Британії

Серед відточених навичок - ведення наступальних та оборонних дій в міській зоні, інформує ZN.ua.

Майже 5 тисяч українських військових уже пройшли підготовку у Великій Британії
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Майже 5 тисяч українських військових уже пройшли підготовку у Великій Британії за програмою Interflex, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Наші військові отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості.

Заняття відбуваються за участі інструкторів з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, України та Британії.

«Операція Interflex є одним із яскравих прикладів міжнародної підтримки нашої держави та переконливим свідченняv, що Україна не сама в боротьбі з російською агресією», - підкреслюють у Генштабі.

Найближчим часом планується розширення операції Interflex, зокрема, започаткування навчального курсу з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів ЗСУ.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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