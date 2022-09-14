Сі Цзіньпін пообіцяв Казахстану захист суверенітету

Китай і надалі рішуче підтримуватиме Казахстан у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності та категорично виступатиме проти втручання будь-яких сил у внутрішні справи Вашої країни.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін під час візиту до Казахстану. Він запевнив, що підтримує позицію Казахстану щодо регіональних та міжнародних питань.