Сі Цзіньпін пообіцяв Казахстану захист суверенітету

...І рішучу підтримку незалежно від політичної кон'юнктури, інформує ZN.ua.

Сі Цзіньпін пообіцяв Казахстану захист суверенітету
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Китай і надалі рішуче підтримуватиме Казахстан у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності та категорично виступатиме проти втручання будь-яких сил у внутрішні справи Вашої країни.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін під час візиту до Казахстану. Він запевнив, що підтримує позицію Казахстану щодо регіональних та міжнародних питань.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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