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2022-09-14
Сі Цзіньпін пообіцяв Казахстану захист суверенітету
...І рішучу підтримку незалежно від політичної кон'юнктури, інформує
© businessinsider.com
Китай і надалі рішуче підтримуватиме Казахстан у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності та категорично виступатиме проти втручання будь-яких сил у внутрішні справи Вашої країни.
Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін під час візиту до Казахстану. Він запевнив, що підтримує позицію Казахстану щодо регіональних та міжнародних питань.
Юлія Мельничук, ZN.ua