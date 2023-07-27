Путін пообіцяв країнам Африки безкоштовне зерно

Такі він виправдовує закриття Чорноморської зернової ініціативи.

Президент Росії Владімір Путін пообіцяв поставки безкоштовного зерна шести африканським країнам. Таку заяву він зробив на російсько-африканському саміті у Санкт-Петербурзі 27 липня, пишуть російські ЗМІ, інформує ZN.ua .

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Під час саміту Путін заявив, що в найближчі місяці «Росія безкоштовно поставить країнам Африки по 25-50 тисяч тонн зерна і забезпечить безкоштовну доставку». Одержувачами він назвав Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею.

Кремлівський лідер стверджував, що Росія запросто здатна замістити українське зерно. Більше того, навів неправдиві дані, заявивши, що з України «за майже рік у рамках зернової угоди 70% товару надійшли до розвинених країн, у країни, що розвиваються надійшло лише 3% продукції».

Також він поскаржився, що «жодна з умов РФ щодо зернової угоди виконана не була»

Також Путін стверджує, що Росія зібрала 156 млн. тонн зерна, де частка Росії — 20%, а України — 5%.

Також російський автократ заявив африканським лідерам, що Москва готова працювати з ними «над розвитком їхніх фінансів і використовувати регіональні валюти для торговельних платежів» та «зацікавлена в поглибленні зв’язків з континентом».