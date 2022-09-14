Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними

У Дніпрі під прикриттям благодійного фонду зловмисники присвоювали пожертвування, що збираються для ЗСУ.

Про це повідомляє на Національна поліція України.

37-річний депутат однієї з міськрад Сумської області організував два кол-центри у Києві та Дніпрі. Найняв туди менеджерів та операторів, які працювали в офісах.

Вони дзвонили бізнесменам та просили допомогти закупити бронежилети, каски, прилади нічного бачення та іншу амуніцію для бійців ЗСУ. При цьому надавалися реквізити благодійної організації. Отримані гроші переказувалися на рахунки підконтрольних підприємців, а згодом розподілялися між злочинцями.

Жертвами шахраїв стали понад 6000 людей. Для прикриття 0,5% від зібраних сум дійсно пересилалися ЗСУ і потім зловмисники регулярно звітували про свою діяльність перед тими, хто перераховував їм гроші. Для переконливості навіть записувалися відеоролики про те, яку допомогу вони нібито надали військовим.

Співробітники Національної поліції провели 30 обшуків у приміщеннях кол-центрів та у фігурантів вдома. Організатора “схеми” та сімох його спільників затримали. За скоєні злочини їм загрожує до 12 років ув’язнення.