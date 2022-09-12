ISW: «Перегрупування» сил з Харківщини – така ж брехня, як і «жест доброї волі» при відступі з-під Києва

Нездатність російського Міноборони визнати поразку Росії в Харківській області руйнує російський інформаційний простір, інформує ZN.ua.

ISW: «Перегрупування» сил з Харківщини – така ж брехня, як і «жест доброї волі» при відступі з-під Києва
© Офіційний сайт Кремля

Безглузді пояснення російського Міноборони, буцімто втеча їхніх підрозділів з Харківщини є запланованим «перегрупуванням», покликаним підсилити донецький напрямок, є такою ж брехнею, як і «жест доброї волі» при відступі з-під Києва наприкінці березня. Російське Міноборони не здатне визнавати поразки і цим ще більше собі шкодить, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), про що вони написали у своїх висновках за 11 вересня.

«Міноборони Росії неправдиво стверджувало, що російські війська здійснили низку демонстративних дій і застосували артилерію та авіацію для забезпечення безпеки відведення російських військ. Ці російські заяви не мають стосунку до ситуації на місці, – сказано у висновках ISW. – Нездатність російського МО визнати прорахунки Росії в Харківській області та ефективно створити інформаційні умови руйнує російський інформаційний простір».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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