У Москві відкрили незвичайну споруду і стали посміховиськом: "Щоб краще бачити негативний наступ"

Відкриття у Москві величезного колеса огляду викликало бурю уїдливих жартів у соцмережах.

Помпезний захід співпав із ганебною втечею росіян з Харківщини, і не лише, внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ.

Поки жителі російської столиці раділи «найбільшому колесу в Європі», їх співвітчизники сотнями лягали в український чорнозем, щоб уже ніколи не повернутися додому, або драпали з награбованим у бік кордону з Росією.

«Кремлівським правителям тепер буде звідки на власні очі спостерігати наступ ЗСУ і відразу зробити жест доброї волі і стрибнути головою вниз», «Коли Європа скасовує спрощений безвіз Росії, у Росії з'являється найбільше оглядове колесо в Європі. Ооок», «Це, щоб із Москви краще бачити, як тікають орки з Харківської області», «Таке високе, що з нього Ізюм видно», «А з нього можна побачити, як армію Путіна женуть з України?», «Звідки буде спостерігати наступ ЗСУ», «Тепер на Європу можна буде тільки з цього колеса і подивитися», «Бісове колесо і чорти», «Чортова колісниця. Захід сонця близький, як і у Римської імперії», «Щоб краще бачити негативний наступ», - жартують коментатори у Мережі.

Примітно, що вже наступного дня це оглядове колесо, на відкритті якого був присутній путін, зламалося.