Розвідка: Від ухвалення рішень у Москві усунули Суровікіна і Юдіна, Теплінський "на межі". Це добре

У Кремлі все менше тих, хто підтримує війну, а Путін і Ко вже не встигають за зміною подій.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що російського диктатора Владіміра Путіна разом з його оточенням називають "клуб, кому за 70". Під час інтерв'ю проєкту "Мосейчук+" він також повідомив, що після путчу ПВК "Вагнера" від ухвалення рішень відсторонили "розумних генералів" — Сєргєя Суровікіна та Андрєя Юдіна, а командувач Повітряно-десантних військ РФ Михаїл Теплінський зараз "на межі", інформує ZN.ua .

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"Це вороги, але вони професійні люди. Їхнє усунення не йде в плюс Росії. Для нас це добре. У Кремлі тих, хто виступає за війну, залишилися одиниці. Усі розуміють, що це крах, і що швидше закінчити, то краще", — сказав Буданов.

А "клубом, кому за 70" Путіна і Ко називають тому, що вони не встигають за зміною подій.

"У 70 років мозок просто вже інакше працює, не встигаєш реагувати на події, які змінюються дуже швидко", — пояснив начальник ГУР.