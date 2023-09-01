Розвідка: Від ухвалення рішень у Москві усунули Суровікіна і Юдіна, Теплінський "на межі". Це добре
У Кремлі все менше тих, хто підтримує війну, а Путін і Ко вже не встигають за зміною подій.
Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що російського диктатора Владіміра Путіна разом з його оточенням називають "клуб, кому за 70".
"Це вороги, але вони професійні люди. Їхнє усунення не йде в плюс Росії. Для нас це добре. У Кремлі тих, хто виступає за війну, залишилися одиниці. Усі розуміють, що це крах, і що швидше закінчити, то краще", — сказав Буданов.
А "клубом, кому за 70" Путіна і Ко називають тому, що вони не встигають за зміною подій.
"У 70 років мозок просто вже інакше працює, не встигаєш реагувати на події, які змінюються дуже швидко", — пояснив начальник ГУР.