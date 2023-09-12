Путін заговорив про політичне переслідування Трампа, додавши, що це добре для Росії
Він все ще намагається переконати усіх, що це США воюють з Росією в Україні.
Російський диктатор Владімір Путін вважає, що те, що сьогодні відбувається з Дональдом Трампом, якому оголосили про 91 підозру в чотирьох кримінальних справах - політичне переслідування.
"Що стосується переслідування Трампа… для нас те, що відбувається, в сьогоднішніх умовах, на мій погляд, це добре, тому що це показує всю гнилість американської політичної системи, яка не може претендувати на те, щоб вивчати інші демократії, - висловився Путін. - Все, що відбувається із Трампом, це переслідування з політичних мотивів свого політичного конкурента".
Путін все ще переконує всіх, що саме США воюють з Росією. Очевидно, що таким чином російський лідер намагається применшити те, що колись друга армія світу зараз на фронті не може впоратися зі ЗСУ, які за своєю чисельністю є значно меншими, ніж окупаційні сили.