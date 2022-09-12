На звільнених територіях Харківщини знайшли акти вилучення українських підручників зі шкіл – журналіст

Денис Казанський опублікував відповідні «документи».

На звільнених територіях Харківщини знайшли акти вилучення українських підручників зі шкіл – журналіст

На звільнених територіях Харківщини було виявлено акти про вилучення зі шкіл українських підручників, повідомив журналіст Денис Казанський. Він зазначив, що це ще один доказ політики геноциду, яку проводять російські загарбники в Україні.

«Під приводом «боротьби з фашизмом» насамперед почали боротися з українською мовою та культурою, як і сотні років тому. Тоді був Валуєвський циркуляр, тепер - ці акти», – зазначив журналіст.

Він додав, що все це відбувалося в серпні. Тобто колаборанти були впевнені, що РФ прийшла на українську територію назавжди.

«Цікаво, де тепер усі ці члени цих комісій? Мабуть, втекли бомжувати до Білгородської області. У разі затримання цих діячів покарання для них має бути максимально серйозним. Вони не просто співпрацювали з окупантами, а стали співучасниками дій, що мають ознаки етноциду та геноциду. Це дуже тяжкий злочин», – додав Казанський.





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